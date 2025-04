Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt Heilbronn: Unfallflucht, Zweiradfahrer bei Unfall verletzt, Brand, Pkw gestohlen, Automaten aufgebrochen und Plagiate auf Flohmarkt verkauft

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Unfallflucht auf Recyclinghof - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf dem Recyclinghof in Bad Rappenau eine Unfallflucht. Der Besitzer eines VW Tiguan entsorgte zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr Kartonagen auf dem Gelände in der Raiffeisenstraße. In diesem Zeitraum blieb ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug an dem geparkten VW hängen, beschädigte diesen und flüchtete anschließend. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Bad Rappenau: Jugendlicher bei Unfall verletzt Ein Verletzter und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Bad Rappenau. Gegen 16:35 Uhr war ein 49-Jähriger mit seinem LKW auf der Landesstraße 530 von Hüffenhardt kommend in Richtung Wollenberg unterwegs. Als er auf Höhe der Hausnummer 52 in ein Grundstück einbiegen wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit und bog, vermutlich ohne zu blinken, ab. Zeitgleich setzte ein dahinterfahrender 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad zum Überholen an und kollidierte mit dem abbiegenden Lkw. Bei dem Zusammenstoß wurde der Jugendliche leicht verletzt.

Langenbrettach: Zigarette vermutlich Auslöser für Brand

Eine Zigarette war vermutlich der Auslöser für einen Brand in Brettach am Montagnachmittag. Kurz vor 15 Uhr verständigte der Bewohner eines Hauses in der Paradiesgasse die Feuerwehr und meldete den Brand in dem Zimmer unter dem Dach des Gebäudes. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bad Friedrichshall-Untergriesheim: PKW gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am frühen Dienstagmorgen in Untergriesheim einen BMW. Kurz vor 1 Uhr öffneten der oder die Täter den mit Key-Less-Go ausgestatteten Pkw, welcher vor dem Wohnhaus der Eigentümer in der Straße "In der Lücke" abgestellt war und fuhren mit dem Fahrzeug davon. Gegen 10 Uhr konnte der BMW allerdings in einem Waldstück zwischen Unterohrn und Lindich wieder aufgefunden werden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Ellhofen: Selbstbedienungsautomat aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte brachen am Montagabend vier Selbstbedienungsautomaten in Ellhofen auf. Gegen 19:10 Uhr machte sich ein Täter an den Automaten in der Hauptstraße zu schaffen, während ein anderer Schmiere stand. Als die beiden von einem Zeugen gestört wurden, flüchteten sie mit dem erbeuteten Bargeld. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Gefälschte Werkzeuge auf Flohmarkt sichergestellt Am Freitag konnten auf einem Heilbronner Flohmarkt mehrere gefälschte Werkzeuge sichergestellt werden. Gegen 10:25 Uhr meldeten mehrere Personen der Polizei den Verdacht, dass mehrere Personen auf dem Flohmarkt auf der Theresienwiese Werkzeuge der Marken "Makita" und "Stihl" zum Verkauf anbieten würden und es sich hierbei um Plagiate handle. Vor Ort wurden drei Männer aus Bulgarien angetroffen, welche beim Erkennen der Einsatzkräfte begannen, ihre Ware einzupacken. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Kontrolle der 18, 19 und 21 Jahre alten Männer und deren Fahrzeug, konnten diverse gefälschte Werkzeuge aufgefunden und sichergestellt werden. Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Mögliche Geschädigte, welche bei den jungen Männern Werkzeug erworben haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell