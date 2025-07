Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werdohler bei Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Werdohl (ots)

Ein Werdohler wurde heute Morgen beim einem Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Die B236 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der 67-jährige um kurz nach 8 Uhr auf der B236 in Höhe der Einmündung "In der Lothmecke" mit seinem VW Transporter in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Daimler Benz LKW zusammen. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ein eine Siegener Klinik. Der litauische Fahrer des Lastwagens (44) erlitt einen Schock.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis unterstützte vor Ort und sicherte Spuren. Es entstand Sachschaden im voraussichtlich niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Bundesstraße war bis kurz vor 14 Uhr voll gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Eine Fachfirma reinigte die Straße im Anschluss an die Unfallaufnahme. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell