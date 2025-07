Hemer (ots) - Gestern rückte die Polizei zwei Mal ins Freibad Am Damm aus. Gegen 16:30 Uhr meldeten Zeugen eine randalierende Frau. Die 33 Jahre alte Hemeranerin habe mit einem Plastikstuhl um sich geworfen und eine Schwimmbadbesucherin geschubst, zudem sei sie mehrere Besucher angegangen. Die Frau befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und ging auch die Polizeibeamten an, indem sie nach ihnen schlug und trat. Sie wurde zur Wache verbracht und im ...

mehr