POL-OE: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss?

Finnentrop (ots) - Ein Zeuge hatte die Polizei in der Nacht zu Samstag (05. April) gegen 0:25 Uhr informiert, dass ein Unbekannter in die Gemeinschaftsgrundschule Attandarra in der Straße Am Stürzenberg einbrechen wollte. Als die Polizeibeamten kurz darauf vor Ort eintrafen, hatte sich der Täter bereits fußläufig in Richtung Kino entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann nicht angetroffen werden. Er wurde als ...

