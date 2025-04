Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher flüchtet vom Tatort

Finnentrop (ots)

Ein Zeuge hatte die Polizei in der Nacht zu Samstag (05. April) gegen 0:25 Uhr informiert, dass ein Unbekannter in die Gemeinschaftsgrundschule Attandarra in der Straße Am Stürzenberg einbrechen wollte. Als die Polizeibeamten kurz darauf vor Ort eintrafen, hatte sich der Täter bereits fußläufig in Richtung Kino entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann nicht angetroffen werden. Er wurde als ca. 1,65 m groß beschrieben, trug eine beige Jacke und eine dunkle Hose. Außerdem hatte er dunkle Haare. In der Schule hatte der Mann an drei Türen mit einem Werkzeug Beschädigungen verursacht. Dabei gelang es ihm nicht in das Innere der Schule zu gelangen. Der Schaden an den Türen wird auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell