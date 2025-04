Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Ein 21-Jähriger Motorrollerfahrer wurde am Samstag (05.04.2025) bei einem Unfall in Bamenohl leicht verletzt. Der Mann war gegen 16:40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der L880 unterwegs. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er auf Grund der Sonneneinstrahlung an der Einmündung "Am Rott" ein Auto zu spät erkannte, welches vor der Rot signalisierenden Ampel hielt. Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden, verlor der 21-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei verhinderte der junge Mann zwar eine Kollision mit dem Auto verhindern, verletzte sich dennoch leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorroller entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

