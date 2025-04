Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagabend (03. April) in Rönkhausen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der junge Mann war gegen 20:15 Uhr auf der "Glingestraße" unterwegs, als nach derzeitigem Ermittlungsstand die Kette seines Motorrades absprang und er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 22-Jährige kam von der Fahrbahn ab und geriet dort in eine Hanglage, wo er anschließend zum Stehen kam. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem motorisierten Zweirad entstand ein geschätzter Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

