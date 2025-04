Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall eines Fahrradfahrers

Olpe (ots)

Olpe. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 05.04.2025 gegen 13:40 Uhr im Bereich Olpe- Kessenhammer, auf dem dortigen Radweg. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 58 jähriger Radfahrer aus Olpe mit seinem Pedelec den Radweg in Fahrtrichtung Olpe- Stade. Aus noch ungeklärter Ursache kam er zu Fall und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahme- Team verständigt. Es entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

