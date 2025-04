Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Imbiss

Olpe (ots)

Zu einem Einbruchsversuch kam es zwischen Donnerstag und Freitag (04. April) an einem Imbiss in der Frankfurter Straße. Dabei hatten der oder die Täter ein Fenster an der Vorderseite des Gebäudes in Angriff genommen. Das Fenster wies diverse Hebelspuren auf. Der Sachschaden lag im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 92690 entgegen.

