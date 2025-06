Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrer unter Alkoholeinfluss verursacht erheblichen Schaden

Lingen (ots)

Am heutigen Tag kam es auf der Meppener Straße in Lingen zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines VW Tiguan befuhr die Meppener Straße stadteinwärts. In Höhe des Unfallortes kam der Fahrer rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen am Straßenrand geparkten BMW 1er. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 30-Jährigen eine Alkoholisierung von 1,14 Promille festgestellt. Ein entsprechender Atemalkoholtest wurde durchgeführt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

