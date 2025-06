Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Fahrer/in eines schwarzen PKW mit NOH- Kennzeichen gesucht

Osterwald (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 26. Juni, kam es gegen kurz nach 7 Uhr auf der Nordhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war aus Georgsdorf kommend in Richtung Nordhorn unterwegs, als ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw mit NOH-Kennzeichen nach links in die Straße "Alte Piccardie" abbiegen wollte.

Dabei missachtete der Fahrer den Vorrang der Opel-Fahrerin, sodass es zu einer leichten Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Emlichheim unter Tel. 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell