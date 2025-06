Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Helmtag ein voller Erfolg (Fotos)

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Meppen (ots)

Am Mittwoch fand rund um das Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen ein umfangreicher Helmaktionstag zur Förderung der Verkehrssicherheit statt. Rund 100 Schülerinnen und Schüler aus zwei achten Klassen des Windthorst-Gymnasiums sowie zwei siebten Klassen der Johannesschule Meppen nahmen an der Veranstaltung teil. Ziel des Aktionstages war es, das Bewusstsein junger Menschen für sichere Mobilität zu stärken - insbesondere im Hinblick auf das Tragen eines Helms und den sicheren Umgang mit dem Fahrrad sowie dem E-Scooter im Straßenverkehr. Der Aktionstag wurde von der Polizei gemeinsam mit Herrn Dr. Günsche vom Krankenhaus Ludmillenstift und dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) geplant und federführend umgesetzt. Die Jugendlichen durchliefen in acht Gruppen mit jeweils 10 bis 15 Teilnehmenden einen abwechslungsreichen Stationen-Parcours. Jede Station behandelte ein zentrales Thema der Verkehrssicherheit - darunter Erste Hilfe im Notfall, Parcours für Fahrradtechnik und E-Scooter, Gefahren durch den toten Winkel sowie die Bedeutung von Ernährung und Konzentration im Straßenverkehr. Der Aktionstag wurde von zahlreichen Partnern unterstützt: Fachkräfte der Polizei, der Verkehrswacht, des Krankenhauses Ludmillenstift, der Firma Boll Logistik, des Deutschen Verkehrssicherheitsrats, des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung sowie des Gemeinde-Unfallversicherungsverbands Hannover brachten ihr Wissen praxisnah ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell