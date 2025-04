Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen: Motorradfahrstunde endet mit Sturz - Fahrschülerin verletzt

Freiburg (ots)

Merdingen - Am Dienstag, 1. April 2025, kam es gegen 12:30 Uhr in der Langgasse in Merdingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrschulmotorrad.

Die Fahrschülerin hielt nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst mit ihrem Kraftrad verkehrsbedingt hinter einem am Straßenrand parkenden Auto an. Nachdem der Gegenverkehr durchgefahren war, wollte diese anfahren und gab hierbei wohl zu viel Gas. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Gefährt, streifte in der Folge die gegenüberliegende Hausfassade und kam nach wenigen Metern zu Fall.

Die 49-Jährige verletzte sich hierbei nicht unerheblich. Zur Versorgung der Verletzten wurde ein Notarzt mittels Rettungshubschrauber zum Unfallort geflogen, die Frau wurde schließlich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der entstandene Sachschaden am Kraftrad wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Hauswand und die Schutzkleidung der Fahrerin wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrlehrer, welcher seiner Schülerin in einem Pkw hinterhergefahren war, wurde Zeuge des Unfalles.

