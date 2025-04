Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/ Wallbach: Fahrzeugführer flüchtet unter Drogeneinfluss vor der Polizei - Zeuge mit VW Bus und Anhänger gesucht

Freiburg (ots)

Mit seinem weißen VW Golf befuhr am Dienstag, 01.04.2025 gegen 16.50 Uhr ein Verkehrsteilnehmer die Hauptstraße in Fahrtrichtung Wallbach. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholte dieser mehrere Fahrzeuge. Dies fiel einer Polizeistreife im Gegenverkehr auf, welche daraufhin ihr Dienstfahrzeug wendeten, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Während des Wendevorgang beschleunigte der VW Fahrer und bog mit quietschenden Reifen in Richtung Industriegebiet ab. Mit Sondersignal wurde hinterhergefahren. Die Beamten verloren den VW aus den Augen, woraufhin ein Zeuge den Beamten einen entscheidenden Hinweis auf das flüchtende Fahrzeug gab. Das Fahrzeug konnte kurz darauf ohne Fahrer in der Stöckackerstraße festgestellt werden. Nicht weit davon, in der Lindenstraße, konnte der Fahrzeugführer erkannt werden, welcher versuchte fußläufig zu flüchten. Die Beamten konnten ihn einholen und vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte deutlicher Alkohol- und Cannabisgeruch sowie typische Kennzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt werden, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht den hinweisgebenden VW Bus Fahrer welcher einen Anhänger mitführte. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

