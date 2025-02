POL-PDNR: Brand eines Baumes

Betzdorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 19.02.2025, 17:00 Uhr, bis Donnerstag 20.02.2025, 09:20 Uhr, wurde von der Baustelle des Glasfaserausbaus, in der Engelsteinstraße in Betzdorf diverses Baustellenzubehör entwendet. Abhandengekommen sind u. a. Warnleuchten, Schilder und Metallpfosten sowie die dazugehörigen Kunststoffständer. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0 Rückfragen ...

