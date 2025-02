Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsdelikte unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu mehreren Verkehrsdelikten, bei denen die Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Die Beamten erhielten Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer und führten zudem routinemäßige Kontrollen durch, die darauf abzielten, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und potenzielle Gefahrenquellen zu identifizieren.

In der frühen Nacht führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz im Rahmen der Streife eine Verkehrskontrolle in der Hochstraße in St. Katharinen durch. Bei der Kontrolle wurde ein Fahrer im Heranwachsendenalter angehalten. Während der Überprüfung seiner Personalien und des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zusätzlich zeigten sich bei dem Fahrer drogenbedingte Auffallerscheinungen.

In der Honnefer Straße in Unkel kam es um 0:15 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein betrunkener Fahrradfahrer im höheren Erwachsenenalter stürzte. Hierbei erlitt der Fahrradfahrer leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer alkoholisiert war.

Gegen 01:45 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten auf der Bundesstraße 42 in Linz einen PKW Fahrer im mittleren Erwachsenenalter. Bei der Überprüfung des Fahrers bemerkten die Beamten Anzeichen, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten.

Um die genaue Substanz und den Grad der Beeinträchtigungen festzustellen, sind bei allen drei Fahrzeugführern Blutproben entnommen worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell