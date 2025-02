POL-PDNR: Girls' Day bei der Polizei Betzdorf

Hilgenroth (ots) - Am Donnerstag, 20.02.2025, kam es in der Zeit von 11.15 Uhr bis 12.40 Uhr in der Gemarkung Hilgenroth zu einem Diebstahl. Hierbei schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines abgestellten Pkw Crysler ein. Anschließend entwendeten sie einen Rucksack aus dem Fahrzeug. Der Tatort befindet sich auf einem Wirtschaftsweg an der Kreisstraße 51, zwischen den Ortslagen Hilgenroth und Marienthal. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen ...

