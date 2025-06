Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbrüche in Firmenfahrzeuge - Elektrowerkzeuge gestohlen

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25. auf 26. Juni 2024) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände an der Alfred-Mozer-Straße. Zwischen 2:30 Uhr und 7:00 Uhr drangen sie in mehrere dort abgestellten Fahrzeuge ein und entwendeten hochwertiges Elektrowerkzeug. Der entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

In einem weiteren Fall im gleichen Tatzeitraum - zwischen Dienstagabend (18:15 Uhr) und Mittwochmorgen (6:30 Uhr) - wurde ein in derselben Straße abgestellter Peugeot Boxer gewaltsam geöffnet. Auch hier wurden diverse Arbeitsgeräte im Wert von etwa 3000 Euro gestohlen. Ein möglicher Tatzusammenhang zwischen den beiden Fällen wird derzeit durch die Polizei geprüft.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Alfred-Mozer-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell