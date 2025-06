THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW HH MV SH: Landeskatastrophenschutztag in Heide: THW informiert und lädt zum Mitmachen ein

Heide (ots)

Samstag, 14. Juni 2025 - Marktplatz Heide, 9-16 Uhr

Was passiert im Katastrophenfall? Wer hilft, wenn Hochwasser ganze Orte bedroht? Und wie kann sich jede und jeder vorbereiten? Antworten auf diese Fragen bietet der diesjährige Landeskatastrophenschutztag am Samstag, 14. Juni 2025, von 9 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Heide.

Veranstalter ist das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein. Vor Ort präsentieren sich zahlreiche Organisationen aus dem Bevölkerungsschutz - darunter auch das Technische Hilfswerk (THW) mit den Ortsverbänden Heide, Burg-Hochdonn, Itzehoe und Meldorf.

Im Fokus steht das Thema "Wasser" - mit praktischen Einblicken in Hochwasserschutz, Strömungsrettung, Ölwehr und Notversorgung. An mehreren Stationen wird THW-Technik anschaulich vorgestellt - unter anderem ein modularer Stegaufbau sowie Geräte zur Ölaufnahme.

Neben den Fachgruppen des THW können Besucherinnen und Besucher auch die Freiwillige Feuerwehr Heide, die 6. Brandschutzbereitschaft Schleswig-Holstein, den ASB, die DLRG, das DRK, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Malteser, die Bundeswehr sowie die Landespolizei kennenlernen.

In der Friedrichstraße informieren Einsatzkräfte am zentralen Infostand über Mitwirkungsmöglichkeiten im Ehrenamt. Auch das THW stellt seine verschiedenen Fachgruppen sowie das Bundesfreiwilligendienst-Angebot vor. Medienvertretende sind herzlich eingeladen, mit dem Ortsbeauftragten Pascal Simon ins Gespräch zu gehen.

Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell