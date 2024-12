THW HH MV SH: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein erzielt herausragenden Erfolg beim Förderpreis "Helfende Hand 2024"

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Das THW leistet täglich technische Hilfe im In- und Ausland und damit einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit in Deutschland. Mit seiner freiwilligen Basis von rund 88.000 Ehrenamtlichen ist das THW als Behörde im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums einmalig. Dieses Engagement wurde jetzt beim renommierten Förderpreis "Helfende Hand" des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) eindrucksvoll gewürdigt. Zwei Projekte in unserem Landesverband wurden unter über 640 Bewerbungen für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Erster Platz in der Kategorie Nachwuchsarbeit: Das "Blaulichtprojekt Kreis Plön"

Das "Blaulichtprojekt Kreis Plön", eine innovative Initiative zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements unter Kindern und Jugendlichen, sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie Nachwuchsarbeit und ein Preisgeld von 9000 Euro. Seit zwei Jahren arbeiten Ehrenamtliche aus verschiedenen Hilfsorganisationen, darunter das THW, zusammen, um das Verständnis und die Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement schon bei den Jüngsten zu fördern. Durch den Besuch von Kitas und Schulen und mit auf die Altersgruppe abgestimmten pädagogischen Konzepten gelingt es dem Projekt, das Interesse und die Begeisterung der Kinder für das Helfen zu wecken.

Vierter Platz in der Kategorie Unterstützung des Ehrenamts: "Gemeinsam für die Versorgungssicherheit"

Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Projekt "Gemeinsam für die Versorgungssicherheit", eine fruchtbare Kooperation zwischen dem Strombetrieb WEMAG Netz GmbH und dem THW Schwerin, das den vierten Platz in der Kategorie Unterstützung des Ehrenamts erhielt. Diese Partnerschaft demonstriert beispielhaft, wie durch gemeinsame Schulungen und Übungen eine effiziente und schnelle Behebung von Schäden im Stromnetzbereich gewährleistet werden kann, um so die Versorgungssicherheit im Krisenfall zu erhöhen.

Anerkennung des unermüdlichen Einsatzes

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hob in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements im Bevölkerungsschutz hervor und dankte allen Helferinnen und Helfern im Namen der gesamten Bundesregierung für ihren herausragenden Einsatz. Ihr Dank gilt auch den Familien und Arbeitgebern, die dieses Engagement erst möglich machen. Sören Ollhoff, der Landesbeauftragte für Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, kommentierte die Auszeichnungen mit Stolz und Dankbarkeit: "Diese Anerkennungen unterstreichen die immense Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für unsere Gesellschaft und die Effektivität unserer gemeinsamen Anstrengungen im Bevölkerungsschutz. Sie bestärken uns in unserem Ansatz, durch Kooperation und Innovation die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung zu fördern. Mein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten für ihr Engagement und ihren Einsatz."

Zukunft des Bevölkerungsschutzes

Die Auszeichnungen beim Förderpreis "Helfende Hand" sind nicht nur ein Zeichen der Anerkennung für herausragendes Engagement, sondern auch eine Motivation für alle aus dem THW und darüber hinaus, sich weiterhin für die Sicherheit und das Gemeinwohl zu engagieren. Diese Projekte setzen beispielhafte Maßstäbe für Innovation und Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz. Wir gratulieren den Teams des "Blaulichtprojekt Kreis Plön" und "Gemeinsam für die Versorgungssicherheit" zu ihren wohlverdienten Erfolgen und bedanken uns bei allen Unterstützern für ihre unermüdliche Arbeit und ihren unerschütterlichen Einsatz im Zeichen der Helfenden Hand.

Für weitere Informationen zu den Projekten und der Preisverleihung: https://www.helfende-hand-foerderpreis.de/ und https://www.youtube.com/watch?v=GzS9AJXN23o.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen. Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.jetzt.thw.de.

