POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Bereits am 13. Juni gegen 13:50 Uhr wurde ein weißer VW Golf beschädigt, der in einer Parkbucht am Gildehauser Weg in Nordhorn abgestellt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte den Schaden und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr