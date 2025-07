Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 19.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Diebstahl aus Münzautomaten

Von Donnerstag, 17. Juli 2025 auf den Freitag, den 18.Juli 2025 zwischen 12:00 Uhr und 13:44 Uhr kam es in der Huntestraße in Friesoythe zu einem Diebstahl aus einem Münzautomaten einer SB- Autowaschanlage. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3575,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-9339-115) zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

26219 Bösel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 14. Juli 2025, gegen 08:30 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 42-jähriger Friesoyther in einem LKW in der Friesoyther Straße in Bösel kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse C ist. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren hinsichtlich Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

26683 Saterland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 19. Juli 2025, 00:05 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw die Bollinger Straße im Saterland entlang, obwohl er unter Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

26219 Bösel - Sachbeschädigung an Eingangstür

In der Zeit von Mittwoch, 16. Juli 2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 18. Juli 2025, 09:00 Uhr beschädigten derzeit unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Blende der Verglasung einer Eingangstür einer Wohnung in der Bussardstraße in Bösel. Es entstand dadurch ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Tel.: 0449492262 entgegen.

