Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 18.07.2025, 17:08 Uhr, befuhr ein 46 Jahre alter Lohner mit einem Pkw die Dinklager Straße und Brandstraße in Lohne. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 1,55 Promille festgestellt werden. Dem Lohner wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Vechta - Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitag, den 18.07.2025, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in der Gutenbergstraße in Vechta einen E-Scooter der Marke Ninebot. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.

Holdorf - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Freitag, den 18.07.2025, gegen 22:55 Uhr befährt ein 24-Jähriger aus Bersenbrück in Holdorf die Straße Zum-Hansa-Center mit seinem Pkw Mercedes-Benz. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw des 24-Jährigen über keine gültige Versicherung verfügt. Der Pkw wurde entstempelt und wird von Amts wegen abgemeldet. Gegen den Bersenbrücker wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Stark überladener Kleintransporter Am Samstag, den 19.07.2025, gegen 03:50 Uhr befuhr ein 30-Jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Kleintransporter und Anhänger in Damme die Lindenstraße. Auf dem Anhänger war ein Mercedes-Sprinter geladen. Die Fahrzeugkombination war um 21% überladen. Bei dem Anhänger (2-Achs Auto-Trailer) wurde eine Überladung von 38,88% festgestellt. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und der Sprinter abgeladen. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und er musste an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

