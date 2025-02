POL-FR: Steinen: Leichnam eines Säuglings in Hüsingen aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 21.02.2025, gegen 13:00 Uhr, ist es in einem Ortsteil von Rickenbach zu einem Wohnhausbrand gekommen, bei welchem sich eine Person Brandverletzungen zugezogen hat. Mehrere Personen meldeten einen rauchenden Dachstuhlbrand an einem Wohnhaus. Die verständigte Feuerwehr brachte den Brand des Wohnhauses unter Kontrolle und die Flammen zum Erlöschen. Die Bewohner des Hauses konnten das Haus ...

