POL-FR: Gemarkung Schliengen: Vorfahrtsverletzung auf Landstraße - ein Pkw Totalschaden

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 20.02.2025 gegen 19:00 Uhr kam es durch zwei unbekannte männliche Personen zu einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt im Gewerbegebiet in Löffingen. Das Diebesgut wurde von den Personen in einem Rucksack verstaut, um sodann den Kassenbereich ohne Zahlung der Ware zu passieren. Nachdem die beiden Ladendiebe durch eine Mitarbeiterin angesprochen wurden, gingen diese flüchtig. Die ...

