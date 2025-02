POL-FR: Löffingen: Diebstahl aus Drogeriemarkt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Nacht vom Mittowch, 19.02.2025, 19.30 Uhr auf Donnerstag, 20.02.2025, 7.30 Uhr gelangte unbekannte Täterschaft in Freiamt, in der Straße "Am Bus" in die Geschäftsräumlichkeiten eines Gewerbebetriebs und entwendete dort die darin befindliche Handkasse, sowie einige Schlüssel. Der Diebstahlsschaden kann gegenwärtig noch nicht genau beziffert ...

mehr