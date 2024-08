Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unsportliches Verhalten

Weimar (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum vergangenen Montag in mehrere Räumlichkeiten des Stadions in Weimar ein. Die Räume wurden durchsucht und mehrere Spinde gewaltsam geöffnet. Mit Bargeld und diversen persönlichen Utensilien verließen die Diebe das Objekt in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Vorgehen ist ein Sachschaden über 300 Euro entstanden. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.

