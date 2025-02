Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Nach Einbruch Handkasse entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht vom Mittowch, 19.02.2025, 19.30 Uhr auf Donnerstag, 20.02.2025, 7.30 Uhr gelangte unbekannte Täterschaft in Freiamt, in der Straße "Am Bus" in die Geschäftsräumlichkeiten eines Gewerbebetriebs und entwendete dort die darin befindliche Handkasse, sowie einige Schlüssel.

Der Diebstahlsschaden kann gegenwärtig noch nicht genau beziffert werden.

Im Weiteren wurde versucht, in einem benachbarten Betrieb die Eingangstür aufzuhebeln, was offenbar jedoch nicht gelang.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können.

