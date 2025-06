Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Kfz

Geilenkirchen/-Teveren (ots)

In der Straße Hommerheide entwendeten unbekannte Personen zwischen Sonntagabend (1. Juni), 18 Uhr, und Montagmittag (2. Juni), 12 Uhr, aus einem Pkw eine Geldbörse samt Inhalt. Vermutlich in der Nacht von Montag (2. Juni) auf Dienstag (3. Juni) schlugen unbekannte Täter an einem auf der Bischof-Pooten-Straße abgestellten Wagen die Scheibe der Beifahrertür ein und stahlen aus dem Fußraum eine Handtasche, in der sich unter anderem zwei Portmonees mit diversen persönlichen Ausweisdokumenten befanden.

