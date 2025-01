Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 25.01.2025

Diepholz (ots)

Twistringen - Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger

Am Donnerstagabend ereignete sich in Twistringen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Ein 30-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Bahnhofstraße und wollte nach links in die Kampstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 43-jährigen Fußgänger, der parallel zur Bahnhofstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert wurde und anschließend stürzte. Der Mann zog sich dabei einen Armbruch zu. Der Verletzte wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt.

