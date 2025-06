POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Hückelhoven-Ratheim (ots) - In der Meurerstraße verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht von Samstag (31. Mai) auf Sonntag (1. Juni) gewaltsam Zugang zu einem Kiosk. Im Verkaufsraum durchwühlten sie Verkaufsregale und flüchteten schließlich mit Bargeld, das sie in einer Geldkassette fanden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

