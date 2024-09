POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit Fußgängerin

Augsburg (ots) - Göggingen - Bereits am Freitag (13.09.2024) kollidierte ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt mit einem Auto an der Kreuzung Gögginger Straße/Schertlinstraße. Gegen 20.15 Uhr fuhr der Streifenwagen mit eingeschalteten Sondersignalen in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem 35-jährigen Autofahrer. Der Streifenwagen schleuderte durch die Kollision gegen eine Ampel. Beide Fahrzeuge waren ...

mehr