Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, 20.07.2025, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW in Emstek/Garthe einen Feldweg in Fahrtrichtung Garther Heide. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er, die Straße Garther Heide geradeaus in die Straße Zur Heide zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 35-jährigen Cappelners. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Cloppenburger lebensgefährlich und der Cappelner sowie dessen 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Die Unfallbeteiligten wurden mittels Rettungshubschrauber sowie Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell