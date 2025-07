POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagmorgen: Kollision zwischen Straßenbahn und Auto

Dortmund (ots) - Gemeinsame Kampagne von Polizei und Stadt Dortmund an Unfallschwerpunkten Mal schnell den Radweg in die falsche Richtung fahren, weil das so schön bequem ist? Leider handeln einige E-Roller- und Radfahrer*innen so. Und bringen sich selbst und andere in Gefahr. Polizei und Tiefbauamt wollen ...

mehr