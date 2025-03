Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 28.02.-02.03.25

Jever (ots)

Brand einer Scheune Am 01.03.2025 gegen 15:00 Uhr brach ein Feuer in einer leerstehenden Scheune im Ortsteil Middoge im Wangerland aus. Durch die schnell eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Gemeindebereich sowie aus Jever konnte eine großflächige Ausbreitung verhindert werden, die Scheune wurde jedoch stark beschädigt. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt, es entstand ein (geschätzt) hoher fünfstelliger Sachschaden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/74490 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen. Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am 01.03.2025 gegen 09:00 Uhr unterzogen Jeveraner Polizeibeamte in Wiefels im Wangerland einen PKW mit Anhänger einer Verkehrskontrolle. Im Zuge dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der für diese Kombination erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt. Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz Seit dem 01.03.2025 hat für die entsprechenden Fahrzeugklassen wie z.B. E-Scooter, Mofas und Roller das neue Versicherungsjahr begonnen. "Alte" Versicherungen mit blauem Kennzeichen sind ausgelaufen und müssen i.d.R. eigeninitiativ verlängert oder neu abgeschlossen werden, um das bis Ende Februar 2026 gültige grüne Versicherungskennzeichen zu erhalten. In anlassbezogenen Kontrollen haben sich dabei am ersten März-Wochenende drei Verstöße nach der Pflichtversicherung ergeben, bei der keine neue und damit gültige Versicherung vorgewiesen werden konnte. So wurden am 01.03.2025 ein 19jähriger in Jever und ein 33jähriger in Sande jeweils mit unversicherten E-Scootern sowie eine 61jährige in Hooksiel mit einem unversicherten Roller festgestellt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrten untersagt. Die Polizei Jever verdeutlicht in diesem Kontext die Strafbarkeit von fehlendem Versicherungsschutz sowie die zivilrechtlichen Umstände bei einem Unfall.

