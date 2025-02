POL-WHV: PKW-Brand in Wilhelmshaven: Fahrzeug brennt vollständig aus

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.02.2025 gegen 1 Uhr geriet ein PKW in der Gökerstraße in Wilhelmshaven aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten stand das Heck des PKW in Vollbrand. Das Fahrzeug brannte im weiteren Verlauf vollständig aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Brandursache zu klären. Personen, die den Brand beobachtet haben oder sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei zu melden.

