Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung zum Medientermin: Keine Geisterfahrer auf zwei Rädern - In Fahrtrichtung bleiben, Unfälle vermeiden

Dortmund (ots)

Gemeinsame Kampagne von Polizei und Stadt Dortmund an Unfallschwerpunkten

Mal schnell den Radweg in die falsche Richtung fahren, weil das so schön bequem ist? Leider handeln einige E-Roller- und Radfahrer*innen so. Und bringen sich selbst und andere in Gefahr. Polizei und Tiefbauamt wollen Geisterradler*innen mit einer gemeinsamen Aktion zum Umdenken bewegen.

Polizei und Stadt Dortmund laden Sie herzlich ein, über die Kampagne zu berichten. Bei einem Vor-Ort-Termin stellen wir die Sprühkreide-Symbole vor, die demnächst auf ausgewählte Radwege aufgebracht werden, und beantworten Ihre Fragen zum Thema.

Zeitpunkt: Montag, 14. Juli, 10 Uhr

Treffpunkt: Gehweg an der Einmündung Stollenstraße/Bornstraße, 44135 Dortmund

Ihre Gesprächspartner*innen:

- Jolanta Bialas, neue Leiterin der Direktion Verkehr im Polizeipräsidium Dortmund,

- Sylvia Uehlendahl, Leiterin des Tiefbauamts der Stadt Dortmund und

- Fabian Menke, Fuß- und Radverkehrsbeauftragter bei der Stadt Dortmund.

Wir freuen uns auf Sie!

