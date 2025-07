POL-DO: Rücksichtslose Fahrt am Phoenix-See: Polizei stoppt 14-jährigen Raser mit Kleinkraftrad

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0582 Zwei bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag (3. Juli 2025) eine 97-jährige Dortmunderin in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Seniorin gegen 16:10 Uhr mit dem Treppenlift in die von ihr bewohnte Wohnung in der zweiten Etage in der Arndtstraße fahren. Als sie im Sitz Platz nahm, betraten plötzlich ...

mehr