POL-DO: 97-Jährige ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag (3. Juli 2025) eine 97-jährige Dortmunderin in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Seniorin gegen 16:10 Uhr mit dem Treppenlift in die von ihr bewohnte Wohnung in der zweiten Etage in der Arndtstraße fahren. Als sie im Sitz Platz nahm, betraten plötzlich zwei unbekannte Personen den Hausflur.

Augenscheinlich sind die beiden der Seniorin von der Straße aus in den Hausflur gefolgt.

Der männliche Tatverdächtige fixierte die 97-Jährige am Oberkörper und hielt ihr den Mund zu. Zeitgleich riss eine weibliche Tatverdächtige an den Handgelenken der Geschädigten und entwendete dabei eine Armbanduhr sowie weiteren Schmuck. Anschließend flüchteten beide Personen in unbekannte Richtung.

Die 97-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Zur Beschreibung der Tatverdächtigen liegen folgende Angaben vor:

Person 1: männlich, weitere Merkmale derzeit nicht bekannt

Person 2: weiblich, ca. 20 -30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, blonde Haare, europäischer Phänotyp, rosafarbender Rock oder Hose

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder deren Fluchtrichtung machen können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0231 / 132 - 7441 zu melden.

