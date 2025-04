Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Zu schnell in die Kurve

Ein 18-Jähriger kam am Mittwoch bei Giengen an der Brenz von der Straße ab. Das Auto überschlug sich, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahranfänger mit seinem Mazda kurz nach 21 Uhr auf der Gemeindeverbindungsstraße (Verlängerung Seestraße) in Richtung Hürben. Der 18-Jährige kam von der B492 aus Hermaringen, als der Unfall passierte. Weil er wohl zu schnell unterwegs war, verlor er am Ausgang einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mazda fuhr mit den linken Rädern auf dem linken Seitenbankett. Durch Gegensteuern geriet das Auto ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Der Mazda raste eine Böschung hinunter. Im Bereich eines Feldweges wurde das Auto ausgehoben und überschlug sich. In einem Feld rund 10 bis 15 Meter abseits der Straße kam der Mazda auf der linken Seite zum Liegen. Der Fahranfänger war angegurtet und hatte Glück. Er zog sich leichte Verletzungen zu und konnte noch selbst aus seinem total beschädigten Auto klettern. Ein Zeuge fuhr an der Unfallstelle vorbei und sah in der Dunkelheit die Lichter des verunfallten Autos. Er leistete Erste Hilfe. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an dem schrottreifen Mazda schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de; bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++0630416

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell