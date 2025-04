Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Ladung verloren

Ein Muldenkipper verlor am Mittwoch Kies in Heidenheim und Herbrechtingen. Wegen der Gefahrensituation musste die Polizei und Straßenmeisterei ausrücken.

Gegen 14.30 Uhr war ein mit Kies beladener Sattelzug in der Carl-Schwenk-Straße unterwegs. Der Laster hatte auf der Ladefläche des Kippers das Baumaterial geladen. Beim Fahren hatte sich wohl die Ladeklappe geöffnet und der Muldenkipper verlor kleinere Mengen an Kies. Das landete auf der Fahrbahn am "Schwenk-Kreisel" an der Ausfahrt in Richtung B19 Herbrechtingen. Auf der Suche nach dem Verursacher stellte die Polizeistreife auch in Herbrechtingen kleinere Mengen an Kies fest. Das lag auf der Linksabbiegespur in Richtung Daimlerstraße. Die Straßenmeisterei Heidenheim rückte aus und beseitigte das Kies. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 29-jährige Fahrerin des Volvo-Laster wohl den Ladungsschwund nicht mitbekommen. Sie konnte von einer Polizeistreife auf einem Tankstellengelände im Zeppelinweg festgestellt werden. Erst nach dem die Lasterfahrerin die Mulde richtig verschlossen hatte, durfte sie weiterfahren. Die Reinigungskosten werden ihr von der Straßenmeisterei in Rechnung gestellt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es wohl nicht.

Ladung, die nicht gesichert wurde, kann schnell zu einem gefährlichen Geschoss werden und Menschen schwer verletzen. Wer Ladung verliert, gefährdet andere und riskiert schwere Unfälle. Über die Ladungssicherung informiert auch die Internetseite www.gib-acht-im-Verkehr.de.

