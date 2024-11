Polizei Paderborn

POL-PB: Gefährliche Körperverletzungen in der Innenstadt- Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Sonntagmorgen (24.11.) kam es im Innenstadtbereich von Paderborn zu zwei Gefährlichen Körperverletzungen.

Gegen 00.40 Uhr hielten sich vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 25 Jahren, alle aus Paderborn, vor einer Gaststätte in der Marienstraße auf. In dieser Situation kam eine Gruppe von mindestens drei Männern auf sie zu, die das Quartett ohne jegliche Vorgeschichte mit Schlägen und Pfefferspray attackierte. Die vier jungen Messer wurden dabei leicht verletzt und vor Ort in mehreren Rettungswagen behandelt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit starken Polizeikräften konnten drei Tatverdächtige angetroffen werden. Es handelt sich um einen 16-jährigen Syrer, einen 22-jährigen Kosovaren und einen 19-jährigen Afghanen, bei dem das Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Nur wenige Minuten später (24.11., 00.50 Uhr) wurde ein 24-jähriger Mann aus Paderborn von zwei nordafrikanischen aussehenden Männern angegangen.

Zur Tatzeit war der Paderborner vom Stadtmuseum kommend auf der Treppe zum Paderquellgebiet unterwegs. Hier kamen ihm die zwei Täter entgegen, die ihn unvermittelt und ohne Vorwarnung mit einem scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, in seinen Oberschenkel stachen.

Dabei wurde der 24-Jährige verletzt, er brachte sich in einem nahe gelegenen Hotel in Sicherheit und informierte die Polizei. Mit einem Rettungswagen wurde er anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die männlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Mitte 20, etwa 185 cm, nordafrikanisches Aussehen, Täter 2: Etwas jünger und kleiner, nordafrikanisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Körperverletzung machen? Wer hat die Tat beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zu den Täter geben? Wer kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

