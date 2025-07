Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Verkehrsteilnehmer versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen und leistet Widerstand

Am Sonntag, 20. Juli 2025 gegen 09:57 Uhr beabsichtigten Einsatzkräfte der Polizei Damme ein Fahrzeug in der Straße An der Bahn zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer, ein 40-jähriger Mann aus Holdorf, schien unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln zu stehen. Zum Zwecke einer Blutentnahme sollte der 40-Jährige die Kollegen begleiten, hierbei versuchte er sich mehrfach der Kontrolle zu entziehen und flüchtete zu Fuß. Die Beamten konnten ihn mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen. Der 40-Jährige wurde zunächst zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus transportiert und im Anschluss aus den Maßnahmen entlassen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde niemand verletzt.

Steinfeld - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Sonntag, 20. Juli 2025 gegen 17:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Straße Moorkamp, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt, dieser wies eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Amphetamin aus. Dem 48-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

