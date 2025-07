Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Motorradfahrer bei Unfällen verletzt

Landkreis Sonneberg (ots)

Am Freitag, den 04.07.2025, befuhr gegen 15:30 Uhr ein 21- Jähriger mit einem Kraftrad die Landstraße 1152 von Schauberg in Richtung Judenbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam zu Fall und rutschte gegen den Bordstein. Dabei klemmte er sich den Fuß zwischen Bordstein und Motorrad ein. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus nach Sonneberg gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 05.07.2025 gegen 16:30 Uhr auf der L1150 zwischen Blechhammer und Georgshütte. Der 16-Jährige Fahrer eines Leichtkraftrad kam kurz nach Ortsausgang Blechhammer in einer Linkskurve ins Rutschen und stürzte. Hierbei verletzte sich der junge Mann schwer. Am Leichtkraftrad entstand geringer Sachschaden.

