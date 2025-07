Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson aus Innenhof entwendet

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in Pößneck im Bereich des Marktes eine Simson S51 aus einem Innenhof entwendet. Diese hat eine auffällige, dunkelblaue Metallic-Lackierung. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion in Schleiz entgegen!

