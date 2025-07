LPI-SLF: Vermisster aus Bad Lobenstein aufgefunden

Saalfeld (ots) - Am Abend des 04.07.2025 schlug ein unbekannter Täter in der Oberen Straße die Fensterscheibe eines VW ein und entwendete eine sichtbar in der Mittelkonsole liegende Geldbörse. Neben dem Verlust der Portemonnaies entstand auch ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, dies dem Inspektionsdienst Saalfeld mitzuteilen. Weiterhin wird darauf hingewiesen, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. ...

