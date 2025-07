Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Einsätze der Rettungskräfte wegen Bränden im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI Saalfeld (ots)

Am Mittwoch kam es im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld zu zahlreichen, teils schweren, Bränden, welche die eingesetzten Rettungskräfte stark an ihre Grenzen brachten und aktuell noch bringt.

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt:

Gegen 14.35 Uhr erfolgte die Auslösung des Großbrandes in Gösselsdorf, in welchen die Rettungskräfte aktuell immer noch eingebunden sind. 15.30 Uhr brannte im Bereich Rottenbach Heu. 15.37 Uhr wurde eine Rauchentwicklung an einem Mähdrescher in Zeutsch gemeldet, ein Brand entstand glücklicherweise nicht. 16.00 Uhr kam es in Cursdorf zum Brand eines Kompostplatzes. 16.57 Uhr entzündete sich ein Feuer an einer Ballenpresse in Niederkrossen. Das Feuer griff auf das angrenzende Feld über. 21.50 Uhr wurde Rauch in Saalfeld in der Beulwitzer Straße in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Der 21-jährige Mieter befand sich in der Wohnung und erlitt eine Rauchgasintoxikation. Grund war angebranntes Essen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Weitere Meldung über Brände gingen in Saalfeld im Tiefen Weg und Unterweißbach ein. Hier konnten nach Überprüfung keine Brände festgestellt werden.

Landkreis Saale-Orla:

14.45 Uhr brannten in Neustadt an der Orla am Bismarkturm ca. 500 m² Waldboden. Weitere gemeldete Brände in Pößneck am Ratsberg, Wilhelmsdorf und Stanau bestätigten sich nach Prüfung nicht.

Landkreis Sonneberg:

11.55 Uhr brannte ein Stück Wiese am Fahrbahnrand in Föritztal in der Föritzer Straße. 12.20 Uhr wurde ein Feldbrand ebenfalls in Föritztal in der Heubischer Straße gelöscht. Weitere zwei Meldungen zu möglichen Bränden, auch im Bereich Föritztal, bestätigten sich nicht.

In diesem Zusammenhang wird nochmals an jeden Einzelnen appelliert, sein Verhalten selbst zu überdenken: Aufgrund der aktuellen Trockenheit und Temperaturen herrscht eine erhöhte Waldbrandgefahr. - Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe, dazu zählen neben Lagerfeuer auch Grillen oder Feuerwerkskörper. - Werfen Sie keine Zigarettenkippen weg, weder im Wald, auf Waldwegen oder aus dem Autofenster - Keine Fahrzeuge auf trockenen Gras oder Waldboden abstellen, heiße Katalysatoren können Brände auslösen - Zufahrtwege für Feuerwehr freihalten!

Und insbesondere auch aktuell auf den Großbrand in Gösseldorf bezogen: Halten Sie Abstand zu den Brandstellen! Schaulustige behindern die Arbeit der Feuerwehr und bringen sich selbst in Gefahr. Wir bitten Sie deshalb ausdrücklich von der Brandstelle fernzubleiben!

