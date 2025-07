Steinheid (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 11.30 Uhr, befuhr der 67-jährige Fahrer eines PKW die B281 aus Steinheid kommend in Richtung Neuhaus am Rennweg. In einer Kurve kam ihm auf seiner Fahrbahnseite die 84-jährige Fahrerin eines PKW entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst bzw. einen Rettungshubschrauber in Krankenhäuser ...

