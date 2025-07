Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Steinheid (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.30 Uhr, befuhr der 67-jährige Fahrer eines PKW die B281 aus Steinheid kommend in Richtung Neuhaus am Rennweg. In einer Kurve kam ihm auf seiner Fahrbahnseite die 84-jährige Fahrerin eines PKW entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeugführer zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst bzw. einen Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell