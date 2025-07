LPI-SLF: Dreiste Diebe entwendeten Salatköpfe einer Lebensgemeinschaft

Bad Lobenstein (ots) - In der Nacht auf den 29.06.2025 wurde durch unbekannte Täter ein E-Mountainbike der Marke Haibike Alltrail 7 in der Farbe schwarz von dem Gelände der Median-Klinik in Bad Lobenstein entwendet. Dieses war durch den Eigentümer mittels zweier Fahrradschlösser gesichert an einer Laterne auf dem Parkplatz der Klinik abgestellt wurden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 2000,- EUR. Um Zeuenhinweise wird gebeten. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

